Zákaz setkávání více než dvou lidí? Ministerstvo překročilo své pravomoce, tvrdí právníci

Dle původního rozhodnutí bývalého ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) mělo být od pondělí povoleno setkávání až dvaceti lidí pod širým nebem a deseti uvnitř budov. Avšak nový ministr Petr Arenberger (za ANO) se v pátek s odkazem na názor odborníků postavil proti plánu a o víkendu vydal mimořádné opatření, které nadále zakazuje shromažďování více než dvou osob. V pondělí to pak vláda nastavila u sportu na šest od sebe vzdálených dvojic.

Arenbergerovo opatření kvůli nejednoznačnému výkladu nevymáhá ani policie. Ta se odkazuje na právní analýzu ministerstva vnitra.

„Rozhodně tak není možné toto ustanovení vykládat tak, že se nemohu na veřejnosti, natož v soukromí, setkat s jinými osobami v počtu vyšším než dva mimo moji domácnost, nebo že si k sobě domů nemohu pozvat jiné osoby ve vyšším počtu než dva,“ citovala včera z dokumentu vnitra ČT.

Arenberger reagoval, že resort zdravotnictví vychází z jiného výkladu zákonů, a proto opatření měnit nebude. „Určitě je možno to nechat prověřit soudem,“ dodal.

Právníci, které Právo a server Novinky.cz oslovily, míní, že vláda pro nařízení oporu v zákoně nemá.

„Nelíbí se mi to. Teď není možné omezit svobodu pohybu, tak to ministerstvo vymyslelo jako náhradní řešení, protože se epidemiologická situace nezlepšuje tolik, jak se čekalo. Za mě je to nezákonné, ale neexistuje o tom právní konsenzus. Budou muset rozhodnout soudy,“ řekl ústavní expert Jan Wintr.

Podle pandemického zákona je možné protiepidemická opatření napadnout u Nejvyššího správního soudu, který se jimi má zabývat přednostně. Aby se k tomu vyjádřil i soud, považuje za nutné odborník na zdravotnické právo a člen pirátského týmu Ondřej Dostál.

„Jsou tam dva možné výklady. První je, že se to opatření pokusilo zakázat veškerá setkání dvou lidí venku nebo vevnitř včetně rodinných setkání mimo domácnost. V takovém případě by se to pod pandemický zákon nevešlo,“ uvedl Dostál.

Druhý pohled na věc nabízí ústavní právník Jan Kysela, který je členem expertní skupiny MeSES, jež radí ministerstvu zdravotnictví. Ten klade důraz na to, že opatření míří na organizované veřejné a soukromé akce, o nichž se pandemický zákon výslovně zmiňuje.

„Nejde o libovolné setkávání osob, ale o ‚akce‘. Jinou věcí je, co přesně akce jsou. Určitě to není nahodilé setkání na ulici, není to ani procházka lesem, ledaže by byla organizovaná pro nějakou turistickou skupinu,“ napsal Právu.

O zákonnosti tohoto omezení pochybuje také advokát Tomáš Sokol. „Vždy základ instrukce musí být v zákoně. A v tomto případě to v žádném zákoně není,“ uvedl.

Problém i s obchody

Podle pirátů je navíc problematické opatření, kterým kabinet nechává zavřené obchody. „Pandemický zákon umožňuje pouze omezovat obchody, nikoli je úplně zavírat,“ řekl šéf pirátských poslanců Jakub Michálek. „Jde o opatření, která jsou zjevně nezákonná, a hrozí žaloby,“ dodal.