Zákaz plastových příborů se odkládá. Zatím na neurčito

Pro prodejce přitom bude zásadní termín doprodeje zásob, který je v dosud neschváleném zákonu stanovený na 1. července příštího roku. „Nepočítáme s tím, že by se nějak měnil, respektive budeme trvat na doprodeji maximálně do tohoto termínu, ne-li dříve,“ dodala Pospíšilová. Může se podle ní stát, že se schválení nového zákona termínu doprodeje zásob přiblíží natolik, že se tato možnost nakonec úplně zruší.

Podle Pospíšilové výrobci i dodavatelé samozřejmě o zákoně a termínech vědí, ministerstvo s nimi aktivně komunikuje, takže by to pro ně nemělo být překvapení. „Ostatně trh se již před několika měsíci začal zcela automaticky proměňovat i bez platnosti zákona,“ dodala mluvčí.

Zpoždění má kromě otázek týkajících se dopadu na životní prostředí i další rozměr. A to případnou sankci od Evropské unie za zpozdilé přijetí příslušné směrnice do českého právního prostředí.

„Může se stát, že by Evropská komise zahájila s ČR řízení o porušení unijního práva, ale věříme, že do doby, než by se posunulo do fáze před Soudní dvůr, by zákon již byl schválen a povinnosti vyplývající z evropské směrnice plně implementovány,“ míní Pospíšilová.