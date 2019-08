Zákaz kouření za volantem? Ani nápad

„O zákazu kouření pro řidiče neuvažujeme, žádný návrh v tom smyslu se neobjevil ani v meziresortním připomínkovém řízení k návrhu nových bodů,“ sdělila Právu mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

O tom, že by se takový zákaz chystal, neví ani vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Jak připomněl, motoristu za jízdy rozptyluje nejen kouření, ale i jídlo a pití. Nelze přitom zakázat, aby se občerstvil. V nových bodech se tedy zpřísní alespoň postih telefonování za volantem.

„Případné legislativní opatření, které by snížilo riziko cestujících v autě z hlediska kouření, je hlavně věcí ministerstva zdravotnictví,“ konstatoval Neřold.

S návrhem, aby se kouřit v autech s dětmi nesmělo, přišel v roce 2016 tehdejší poslanec, lékař Rom Kostřica (TOP 09).

„Každý slušný člověk sice v autě nekouří, ale jsou lidé, kteří to dělají. Navíc jde o uzavřený prostor a u malých dětí může nadýchání kouře z cigaret vést i k intoxikaci,“ argumentoval Kostřica. Získal podporu sněmovního výboru pro zdravotnictví, do zákona se to přesto nakonec nedostalo.

Loni na jaře při prvním výročí platnosti nového protikuřáckého zákona oprášil tento záměr ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Jak zdůraznil, kouření v autech by se skutečně mělo zakázat. Žádný konkrétní návrh zatím ale v té věci jeho ministerstvo nepředložilo.

Na otázku, kdy se tak stane, Vojtěch odpověděl: „V tuto chvíli jde stále jen o úvahu. Nový protikuřácký zákon platí teprve dva roky. Na vyhodnocení opatření v něm obsažených potřebujeme ještě nějaký čas, a teprve pak můžeme přijít s novelou, která by případně mohla obsahovat i opatření proti kouření v autech. Určitě se budeme dívat do zahraničí, jaké tam s tím mají zkušenosti.“

Inspirovat se lze příklady z ciziny

V zahraničí se má Česko opravdu čím inspirovat. Zákaz kouření v autech přepravujících děti či mladé lidi do 18 let platí již v Itálii, Řecku, Rakousku, ve Francii, Velké Británii, na Kypru a vážně o něm uvažuje Německo. V Itálii jsou navíc pokuty také za kouření ve vozidle, v němž cestuje těhotná žena.

Postihy řidičů, a v některých zemích i spolucestujících, kteří si v přítomnosti dětí zapálí, se značně liší. Zatímco ve Velké Británii činí sankce 50 liber, na Kypru až 85 eur, v Řecku až 1500 eur a v Itálii 250 až 5000 eur. U našich sousedů v Rakousku riskuje řidič za zapálenou cigaretu pokutu do 100 eur, ale když je policisty přistižen opakovaně, pak zaplatí až 1000 eur.

V Česku ovšem může řidič kouřit po libosti, i když pak auto připomíná plynovou komoru.

Ve firemních autech to jde už teď

Zákon zakazující kouřit ve všech motorových vozidlech platil v bývalém Československu již v letech 1932 až 1951. Že dozrává čas jej do české legislativy, byť v pozměněné podobě, vrátit, je přesvědčen Automotoklub ČR (ÚAMK).

„V první fázi by se to mělo zavést alespoň pro vozy s dětmi a mladistvými. Jde nejen o zdraví, ale i o bezpečnost. Než si za volantem zapálíte cigaretu, musíte učinit řadu pohybů. Pro soustředění na okolní provoz je to stejně nebezpečné, jako když řidič za jízdy používá mobil,“ řekl Právu mluvčí ÚAMK Igor Sirota.