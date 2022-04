Zájem o nové byty klesá, ceny zatím ne

V prvním pololetí loňského roku se tam prodalo 5700 nových bytů, v druhé půli už jen 3900, ukázala analýza. Výrazný pokles počtu kupujících je patrný i v Brně, a to zejména za minulý měsíc. Přitom nových jednotek přibývá rekordním tempem a další se plánují, stavět chce také přímo město. Aktuálně je v nabídkách jen brněnských developerů přes tisíc volných bytů k prodeji.

To je nejvíce od roku 2014, tehdy nebyla nabídka ani poloviční. Zatímco letos v lednu brněnští developeři prodali téměř 200 bytů, v březnu už jen 70, vyplynulo z dat společnosti Imperia. „Šok z války v Evropě není jediný důvod, proč zájem opadá. Jsou to rostoucí úrokové sazby ČNB, které se promítají do hypotečních úroků,“ shrnul ředitel společnosti Imperia František Šudřich.