Záhada v Bečvě možná rozluštěna: uniklý fenol se mohl v kanálu sloučit s kyselinou dusitou

Podle této studie dochází při úniku fenolů do kanalizace k možnému sloučení s kyselinou dusitou vyskytující se běžně v odpadních vodách a k následné tvorbě kyanidů.

Fenol se mohl do kanalizace dostat z chemičky právě po havárii v jednom z provozů, na kterou v pondělí upozornil Deník Referendum (DR). A to jen několik hodin po nahlášení katastrofální otravy ryb v Bečvě. Došlo k ní v části chemičky v provozu, který zpracovává uhličitan sodný. Ten vzniká jako jeden z odpadních materiálů při extrakci fenolů.

Události nepřidal fakt, že byl pootevřený vrchní poklop reaktoru, kterým při přehřátí směs unikala. Ve velkém množství stříkala až za obrubník havarijní jímky na silnici, odkud ji spláchla ranní směna chemičky do dešťové kanalizace.

Vznik chemické reakce, při které vzniká kyanid, Právu potvrdilo více toxikologů. Autoři japonské studie sledovali výskyt kyanidu v odpadních vodách přitékajících a odtékajících do univerzitní čističky odpadních vod.

Kyanidy vznikly až v samotné odpadní jímce laboratoře. „Podle japonských vědců, kteří svou práci vydali v prestižním vědeckém časopisu Chemo­sphere, vznikly smíšením fenolu, který studenti vylili do odpadu, s kyselinou dusitou vyskytující se v odpadních vodách,“ sdělil Právu zdroj, jehož jméno redakce zná.

Podle prvotních informací se v Bečvě bezprostředně po havárii nacházel kyanid. Zda ryby zabíjela jen tato látka, je však málo pravděpodobné. Podle toxikologů se musely do řeky dostat i fenoly.

„Studii japonských vědců jsem četl a s navrženým reakčním mechanismem, tedy generováním kyanidových iontů po reakci fenolu s dusitanem sodným v kyselém prostředí, souhlasím. Pakliže by nedošlo ke zreagování veškerého fenolu a jeho část by zůstala v nezměněné podobě, mohla by mít jeho přítomnost také dopad na celkovou ,toxicitu‘ prostředí. Fenol sám o sobě je totiž vysoce toxický,“ sdělil Právu Michal Rouchal, ředitel Ústavu chemie Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.