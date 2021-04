Zadlužené Prameny dostaly po letech státní půjčku, vyplatí ruského věřitele

"V lednu podalo zastupitelstvo žádost o finanční výpomoc ministerstvu financí, protože jsme splňovali podmínky, které nám ministerstvo dalo, a to uzavřená dohoda s věřitelem a bezdlužnost u státu," řekla Málková. "A včera (ve čtvrtek) jsme obdrželi vyjádření, že nám finanční výpomoc poskytnou a peníze už jsou na účtě," dodala starostka.

Půjčku od ministerstva financí bude obec ročně splácet ve výši 800 000 korun, a to až do roku 2062. Obec přitom do loňského roku platila 1,3 milionu korun jen na úrocích z dluhů exekutorovi, uvedla Málková.