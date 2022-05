Noční i denní můra tisíců řidičů je tu. Začíná oprava Barrandovského mostu

První etapa opravy pražského Barrandovského mostu, nejvytíženější dopravní tepny v Česku, jíž denně projede 144 tisíc a někdy až 150 tisíc aut, začíná 16. května. Potrvá 110 dní, do 2. září. Celková rekonstrukce mostu se protáhne až do roku 2025. „Jdeme do finále, co se týče příprav. To nejtěžší je ale před námi,“ řekl ve čtvrtek mluvčí magistrátu Vít Hofman.