Začali to študáci, ale rozhodli to dělníci

V první nekomunistické federální vládě se stal ministrem práce a sociálních věcí za Občanské fórum. Nedávno vzpomínal v České televizi:

Většina lidí z fabriky nevěděla, co se událo 17. listopadu. V pondělí 20. listopadu jsme přišli do práce a v ČKD byl zvláštní rituál, že kvůli směnnosti se pracovalo od čtvrt na jedenáct.

Brutalita naštvala

Lidi si začali povídat, co se na Národní třídě událo, a musím říct naprosto odpovědně, že většina těch názorů byla – študáci dělali bordel, dostali na zadek. Začalo se to měnit až večer, když jsme přišli domů, dívali se na Televizní noviny a poslouchali komentáře, sem tam už probleskl záběr. Brutalita toho zákroku byla tím, co lidi ve fabrikách naštvalo.

Lidi už mě znali z osmašedesátého roku v ČKD jako kováře, takže pro mě nebyl problém obvolat pár lidí. Běžely i další akce, zejména v závodě Lokomotivka. Jediné, co v té chvíli bylo rozumné, bylo svolat se a pokusit se sjednotit. Byla to obrovská práce kolektivu několika nadšenců, kteří se do toho dali.

Měl jsem výhodu proti ostatním kolegům – neměl jsem děti, odpovídal jsem sám za sebe. Tuhle jsem si přečetl hezký citát Napoleona, který řekl, že dějiny jsou fáma, které uvěří většina. Dneska se mluví o tom, že študáci něco rozhodli, umělci, že oni něco rozhodli. Kolem Prognostického ústavu s Václavem Klausem, že oni něco rozhodli. Myslím, že ani jeden nemá pravdu. Myslím, že rozhodli ti, kteří měli ekonomickou sílu v ruce, a to byly fabriky.

Sestřih ze vzpomínkových akcí 17. listopadu 2019 Video: Novinky

Študáci jsou přechodná so­ciální skupina. Vyjdou ze školy a život je velmi rychle naučí, že je to všechno úplně jinak. I kdyby umělci od rána do večera mluvili s lidmi na forbíně, ten režim se nebude cítit nikdy ohrožen, nikdy, ale pokud se zvedne ekonomická síla, která režim drží, a spontánně manifestačně někam jde, pak už je to signál, kdy se ten režim nad tím musí zamyslet.

Ladislav Adamec Foto: Václav Jirsa, Právo

Študáci měli startovací úlohu, tu rozbušku. Teprve v ČKD došlo lidem, že takhle teda si děti bít nedáme, to bylo ono. Umělci tomu dali punc intelektuální nadstavby, ale to, co tomu dalo sílu a úder, to byly ty fabriky.

Pamatuju výbuch po demonstraci na Letné, kdy předseda Ladislav Adamec ukázal odvahu, postavil se před lidi a mluvil a na moji poznámku, že bude generální stávka, řekl, že s tím nesouhlasí, a byl za to vypískaný.

Tenkrát Vašek Malý na to udělal několik vtipů, lidi se smáli a Adamec to přešel. Jenomže druhý den jsme měli jednání a najednou Adamec zbrunátněl, praštil pěstí do stolu a povídá – já, pane Malý, chcu vám říci, já su chlap a ze mě si nikdo nebude dělat legraci.

Já jsem seděl proti němu, bouchl jsem taky do stolu a říkám, pane premiére, já jsem taky chlap, taky bych nechtěl, aby si ze mě někdo dělal legraci, ale je vyhrocená doba, takže to, prosím vás, berte sportovně.