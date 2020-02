Za pochybení zaplatí Nemocnice Pardubického kraje rodině čtyři miliony

Sedmdesátiletý muž před čtyřmi lety spadl ze žebříku. Dvakrát ho sanitka vezla do Chrudimské nemocnice, její personál ho vždy poslal domů bez potřebných vyšetření. Potřetí muž skončil v Pardubické nemocnici, ale jeho stav byl příliš vážný a na následky zranění zemřel. Příbuzní chtěli devět milionů korun, nakonec se s nemocnicí dohodli na čtyřech.

V říjnu 2015 spadl muž ve Skutči ze žebříku, podle spisu mu lékaři v Chrudimi neudělali dostatečná vyšetření a poslali jej domů. Za dva dny se jeho stav výrazně zhoršil, záchranáři ho opět vezli do Chrudimské nemocnice.

Ačkoli špatně chodil, vyšetření, které by prokázalo příčiny mužových zhoršujících se obtíží, nikdo neudělal. Z nemocnice jej v pozdním odpoledni na vozíku vyvezli z nemocnice ven se slovy, ať si sežene odvoz domů, uvádí spis. Následující den už jej záchranka vezla rovnou do Pardubické nemocnice. Tehdy byl stav muže velmi vážný, vůbec se nemohl hýbat. CT vyšetřen ukázalo masivní krvácení do mozku, 1. prosince 2015 muž zemřel.