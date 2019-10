Za kontaminaci vody v Dejvicích uložil soud pokuty

Obyvatelé Dejvic a Bubenče zůstali bez pitné vody od 24. do 28. května 2015. Kvůli vodě kontaminované bakteriemi a viry onemocnělo 4144 lidí, z toho 33 skončilo se střevními potížemi na nemocničním lůžku. Hygienici poté nařídili plošné očkování dětí do 15 let proti žloutence typu A. Podle radnice Prahy 6 se odstávka vody dotkla 18 000 obyvatel, původní odhady hovořily o 32 000.