Z Tokia se kromě sportovců vrací také čeští závodní koně. Přeprava vyjde na miliony

Odjezd koní na olympiádu začal už tři týdny před samotnými závody. Nejprve totiž museli koně absolvovat povinnou sedmidenní karanténu v Cáchách na západě Německa. Tam je tým dopravil ve speciálním převozním kamionu, do kterého se nejčastěji vejde až šest koní naráz.

„V karanténě mají veterináři koně pod kontrolou. Ověřuje se, jestli opravdu mají všechny potřebné certifikáty a jestli jsou skutečně zdraví. Covid u koní roli nehraje, testuje se ale například anémie koní, chřipka koní i specifické nemoci cílové země,” vysvětluje prezidentka České jezdecké federace Olga Plachá. Po celou dobu karantény však měli koně možnost dál se svými jezdci trénovat.

V Tokiu soutěžila v disciplínách jezdectví šestice českých koní. Foto: Novinky

Po uplynutí sedmi dnů se mohli koně vydat dál na cestu, nejnáročnější část přepravy totiž měli stále před sebou. Do Tokia cestovali koně letecky, a to jen ze tří míst na světě - Z New Yorku, Melbourne a z Lutychu v Belgii. Právě na jediné evropské letiště směřovala i šestice českých koní.

Leteckou přepravu má na starosti specializovaná firma. „Koně jsou nakládáni do specializovaných boxů po dvou a potom se na takových lyžích posouvají dál do letadla. Když to jde, tak se snažíme, aby letěli čeští koně pohromadě,” vysvětluje Plachá a dodává, že po dobu letu mají koně k dispozici také dostatek jídla a pití, jejich vlastní ošetřovatelé ani jezdci s nimi však letět nemohou.

Koně se přepravují letecky ve speciálních boxech po dvou. Foto: Czechteam.tv

Letadlo muselo učinit mezipřistání v Dubaji, kde doplnilo palivo, a přeprava do Tokia tak i s naložením trvala dohromady 27 hodin. Po přistání čekala koně další veterinární kontrola, než se mohli přepravit do olympijské vesnice.

„Koně jsou na cestování v přepravnících zvyklí, i proto je důležité s nimi jezdit na soutěže v průběhu roku. Musí si zažít tu cestu, prostředí, diváky, prostě celou závodní atmosféru. To se nedá moc natrénovat doma,” přibližuje Plachá, podle které koně i tentokrát dorazili na místo v pořádku.

Letenka pro jednoho koně vyjde na 600 tisíc korun. Foto: Czechteam.tv

Veškeré náklady na přepravu hradil Český olympijský výbor, jen samotná letenka pro jednoho koně přitom vyjde zhruba na 600 tisíc korun.

Nejvíc se řešila aklimatizace

Na místo dorazili čtyřnozí reprezentanti týden před zahájením jezdeckých závodů, aby měli dostatek času aklimatizovat se na japonské podnebí a dostat se po dlouhé cestě zpět do své nejlepší formy.

„Klima bylo to, co jsme nejvíc řešili, ale byli v klimatizovaných stájích, takže měli možnost si odpočinout. V Tokiu byla celkově výborná organizace a vybavení na špičkové úrovni,” zmínila Plachá.

Český parkourový tým se na olympiádě představí po dlouhých 84 letech. Foto: Holcbecher

Šestice jezdců a jejich koní srovnávala své schopnosti v disciplínách parkurového skákání a všestrannosti, a to v kategoriích jednotlivců i družstev. I když nakonec všichni skončili už před finále, zažilo české jezdectví jeden úspěch. V týmové soutěži skoků se parkouristé představili po 84 letech a poprvé ji dokončili.