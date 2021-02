Z půlky koza, z půlky ovce. V Táboře se narodil unikátní kříženec

Protože se ke zvířeti jeho matka nehlásila, muselo být od mala pod neustálým dohledem a péčí lidí. „Měli jsme po narození starosti s tím, aby to ten organizmus vůbec vydržel. Museli jsme ji po kapkách napájet ovčím i kozím mlíkem, podle toho, co bylo,“ vysvětluje veterinář. Smíšené geny od obou rodičů navíc způsobily mladé kozo-ovci zdravotní problémy při vývoji.

„Předek se vyvíjel později než zadek, to znamená, že to začalo kulhat. Pak se k tomu přidal nedostatek vápníkových iontů, měla také problémy v podobě chřipky a průjmu,“ říká veterinář. Opravdu to s ní nebylo jednoduché, ale je to bojovnice, vybojovala si život a teď bude dál žít,“ dodává chovatelka.