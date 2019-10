Ústí chce postavit lávku přes Labe

Zcela nová lávka přes řeku Labe pro pěší a cyklisty by měla v Ústí nad Labem spojit čtvrť Střekov a prostor Zanádraží. Podle vedení města si pěší i cyklisté podobnou spojnici obou břehů zaslouží. Radní již schválili uvolnění 4,8 milionu korun na vytvoření projektové dokumentace. Stavba by mohla začít do tří let.