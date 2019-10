Úřad vyzve myslivce a rybáře k dobrovolnému opuštění jedovatého olova

O dva roky později chce uzavřít s myslivci, rybáři a ochránci přírody memorandum o cestě k postupnému omezení používání olova. Uvádí to ve strategii nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů pro příštích deset let s tím, že vyloučení olověných broků z lovu vede relativně rychle ke snížení rizika otrav.

Před měsícem Sněmovna odmítla snahu plošně zakázat v EU olověnou munici, přičemž zákaz by se měl podle navrhovaných unijních pravidel týkat i rybářských olůvek. Podle ministrů by ale plošný zákaz ohrozil obranyschopnost země. Kritici záměru argumentují tím, že užívání střel z oceli, mosazi, bismutu nebo wolframu by zhoršilo bezpečnost střelby a až několikanásobně by ji prodražilo.