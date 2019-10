Po Plzni se rozjely erární koloběžky

Každý stroj má čip, díky němuž lze v případě nevrácení okamžitě identifikovat, kdo si jej půjčil. Jedná se o koloběžky uzpůsobené městskému provozu a zatím je jen jedna elektrická, ani ta ale neumožňuje rychlejší jízdu. V případě, že dojedete ke stojanu a ten bude obsazený, musíte hledat jiný. To neplatí pro místa, kde lze takové situace předpokládat, tedy pro Depo a knihovnu – tam koloběžku převezmou i na recepci.

Do budoucna by mělo přibýt dalších deset stojanů. „Třeba na Rychtářce, u Plazy, v sadech Pětatřicátníků či u vlakového nebo autobusového nádraží,“ upřesnil Mareš. Pak by po širším centru bylo 150 parkovacích pozic pro 105 koloběžek.