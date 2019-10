Krumlovští chystají úpravy zámku i nové služby. Kvůli Slovanské epopeji

„Připravujeme vyhlášení soutěže na zhotovitele příprav expozice. Chci, abychom to měli do Vánoc vysoutěžené a na začátku roku nastoupila firma, která zajistí potřebné práce,“ řekl Právu starosta Tomáš Třetina (TOP 09).

Práce se mají rozběhnout na začátku následujícího roku a na přelomu června a července by měli první návštěvníci vstoupit do expozice. „Bude to náročné, je třeba pamatovat i na to, že vše musí absolvovat měsíc zkušebního provozu,“ netají se starosta. Toho čeká dotáhnout do finále i jednání s krajem a ministerstvem kultury o financování úprav. Akci za třicet milionů korun mají spolu s městem po třetinách financovat.