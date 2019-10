Komunisté jí vzali syna, ale nezlomili ji

Její rodiče pomáhali za druhé světové války lidem, kteří se potřebovali ukrýt, sháněli pro ně jídlo a pomáhali jim utéct. Odbojovou skupinu v okolí Rožmitálu ale v roce 1944 kdosi udal. Otci se podařilo se ukrýt, gestapo odvezlo Miluščinu maminku do Malé pevnosti v Terezíně. Dospívající dívka se svým bratrem naštěstí už tehdy z opatrnosti bydleli u prarodičů.

Rodina přišla o vše, co neměla po kapsách, otec byl v prosinci 1948 odsouzen na rok nucených prací ve vápence a v jáchymovských uranových dolech. Po propuštění sepsal o poměrech v lágrech zprávu a pokusil se ji propašovat na Západ. Tu však Státní bezpečnost zachytila a rodinné příslušníky v roce 1953 pozatýkala.

Když bylo synovi paní Havlůjové 14 měsíců, odvezli ji k výslechu z ulice i s ním v náručí. Ten si dodnes zážitek z vyšetřovny pamatuje. „Začali na mě křičet a malý Tomáš se rozbrečel. Jeden chlap povídá: ‚Dejte toho spratka pryč!‘ Strčili ho za dveře. Nevěděla jsem, co tam je. Začal výslech. Malej brečel vedle a volal. Nic jsem nemohla dělat. Pak bylo ticho. Usnul. Pak se probudil a zase volal. Hrůza. Když jsme konečně přijeli domů, dostal horečku. Celou noc hicoval a volal. Od té doby měl srdeční arytmii. Když se narodil, měl srdce v pořádku,“ vybavuje si hrůzu z prvního výslechu. Paní Havlůjovou StB soustavně sledovala, vozila ji k dalším a dalším výslechům. Malého Tomáška pro jistotu sama už nikdy nevzala s sebou ven, a ani na nákup.

V květnu 1953 se z výslechu už nevrátila. „Řekli mi – když podepíšete spolupráci, pustíme vás domů, tady jsou šaty. To byla jedna z nejhorších chvil v mém životě,“ vzpomíná na své rozhodnutí politická vězeňkyně, kterou nechali půl hodiny koukat z okna na ženu, jež na ulici vozila kočárek se stejně starým dítětem, jako měla ona doma.

Následky hrozivých zážitků a nuceného odloučení nepřekonala matka se synem dodnes. „Náš narušený vztah se narovnával jen pozvolna a nikdy se již nenapravil úplně. Na prvním místě vždycky miloval moji maminku, svoji babičku. Až do konce jejího života jsem byla až ta další. Do dnešních dnů jako by se vždycky při důležitých věcech vytvořila nějaká zeď,“ dodala bojovnice za svobodu, která i dnes objíždí školy a pořádá besedy s žáky.