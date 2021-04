Z komunálního odpadu stavební materiál: unikátní přeměnu vynalezla firma z Moravy

Výroba začíná navezením vytříděných materiálů, jejich drcením, dotříděním a umístěním do rozvrstvovače. Pak materiál vstupuje do dvou horkých lisů a následně do lisu studeného, kde se prudce ochladí. „Teploty se pohybují kolem 200 stupňů, trvá to řádově dvě minuty. Studený lis potom materiál doformátuje,“ vysvětluje Zdeněk Suchomel. Nakonec se materiál už jen změří a pily ho ořežou.