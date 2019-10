Byty H-Systemu nabídnou uživatelům

Upřesnil, že vybraný znalec má nyní termín do konce listopadu, nejpozději do začátku prosince, aby určil cenu každého z horoměřických bytů.

„Já bych byl nejraději, kdyby to bylo umožněno našemu družstvu, že bychom si to odkoupili, byť bychom to zaplatili potřetí a za vysokou cenu. Budeme hledat bankovní ústav, který by nám poskytl úvěr, který by byl přijatelný věkovému průměru. Většina lidí, co tam žijí, jsou důchodci, takže hypotéky nedostanou,“ řekl včera Právu Junek.