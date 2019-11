Z InterContinentalu bude Golden Prague

Pražský hotel z přelomu 60. a 70. let původně patřil do sítě společnosti InterContinental Hotels Group. Nový název hotelu má zůstat místní. „Použijeme jméno hotelové restaurace, jenom ho transformujeme do angličtiny,“ uvedl Šlemr.

Majitelé mají s InterContinentalem velké plány, hodlají rekonstruovat jeho interiéry. „Mohl by se stát konkurenceschopným nejlepšímu hotelu v Praze, což je Four Seasons,“ řekl Kučera.

Úpravy by se měly dotknout okolních pozemků a náměstí Miloše Formana. Pařížskou třídu by tunel v nábřežní zdi propojil s vltavskou náplavkou, u hotelu by přibylo zeleně, změnil by se vjezd do podzemních garáží, navrhl ateliér TaK Architects. Identita hotelu má zůstat zachována.