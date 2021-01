Z daní se buduje Babišovo PR, hodnotí kauzu TikTok expertka na marketing

Problémem v tomto případě není samotné zřízení kanálu na TikToku. Včerejší informace o novém kanálu Strakovky ale vyvolala řadu otazníků a kritiky. Půl milionu korun by se v dnešní těžké době dalo jistě využít efektivněji. Musíme to vnímat v celkovém kontextu. A ten pro českou vládu není dobrý.

Jedná se o komunikační kanál, díky kterému můžeme přiblížit politiku mladým lidem. Úřad vlády si tento krok do jisté míry obhájí, protože ve společnosti existuje dlouhodobá poptávka po větším zapojení mladých lidí do politiky. Zároveň se převážná většina obsahu kanálu prozatím věnuje vyvracení dezinformací ohledně koronaviru. Z úvodního videa je však patrné, že se z peněz daňových poplatníků opět bude budovat PR premiéra Andreje Babiše.

Je to kampaň na platformách, které mají možnost zasáhnout jen výsek populace - mladé lidi, na TikToku dokonce nejvíce teenagery. Určitě to není možné považovat za celospolečenskou kampaň za očkování. Vláda tou kampaní ze své podstaty může cílit pouze na malou část populace.

Komunikace nákladů na zřízení a provoz kanálu je zmatená. Spolupráce s influencery měla být podle dřívějších zpráv z ministerstva bezplatná, nyní máme informace o tom, že by se za propagaci na TikToku, Youtube a Instagramu mělo zaplatit 500 tisíc korun.

A to za nákup propagačního prostoru na sociálních sítích. Je otázka, jak bude rozpočet kontrolovaný, protože má procházet přes firmu, kterou jeden z influencerů vlastní.

To je další informace, která přímo nahrává kritice. Vzhledem k nekoncepčnímu a často velmi zmatenému chování vlády to není překvapivé. Otázkou je, jestli by se na něčem podobném chtěly renomovanější osobnosti podílet.