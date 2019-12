Z cestujících se stali detektivové i štvanci

Při cestě třeba z Valtic do Prahy se situace nemění. Cestující si koupí jízdenku ČD, která mu v tomto případě platí i z Valtic do Břeclavi a následně i ve vlaku Břeclav – Praha. Pokud jede s jiným dopravcem, třeba Regiojetem, potřebuje z Valtic do Břeclavi jízdenku IDS, následně pak lístek soukromého dopravce. Ale třeba ze Zastávky u Brna potřebuje do Opavy jízdenky tři. S lístkem IDS JMK přijede ze Zastávky do Brna. Dál do Ostravy - Svinova pak potřebuje cestovní doklad Regiojetu a na poslední část cesty do Opavy zase jízdenku ČD.