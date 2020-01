Z českých zahrad mizejí ptáci, nemají potravu. Krmítka jim plňte po celý rok, prosí ornitologové

Pro přikrmování ptáků mohou lidé zvolit různé typy krmítek. Nejpoužívanější je typ připomínající „chaloupku“, často se mu říká „besídkové“ krmítko. To splňuje nejzákladnější požadavek: do krmítka nesmí pršet a sněžit.

Zachránit nejeden ptačí život tak mohou i domácí vodní napajedla, a to jak během zim bez sněhu, tak v horkých letních dnech. Nádoba však musí být snadno dostupná a mělká, mladí nezkušení ptáci by se totiž mohli snadno utopit.

Otvor do ptačí budky by měl být tak velký, aby jím prošli menší ptáci, ale nedostaly se do něj například straky nebo sojky, které by mohly obsah budky vyloupit.