Vzpomínka Pavla Rychetského na zesnulého Zdeňka Jičínského

Není to dlouho, co mi můj tehdy desetiletý vnuk položil otázku – „Dědo, kdo je Tvůj největší přítel?“ a já jsem se zarazil. Hodně jich totiž zemřelo – Jirka Dienstbier, Láďa Lis, Ruda Slánský, Ludvík Vaculík, Karel Bartošek, Standa Milota, Václav Havel a celá řada dalších – seznam zesnulých osobností a mých přátel z dob disentu i posledních třiceti let je povážlivě dlouhý.