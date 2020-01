Vzdušné zámky a růžové brýle, hodnotí Babišův projev opozice

Stojí za to připomenout slova prezidenta o vlastním informovaném názoru. V kontextu těchto slov poselství @AndrejBabis získá úplně jiné kontury. Žijeme skutečně ve šťastné době a na skvělém místě, ale je všechno tak, jak to líčí premiér? Doporučoval bych ty růžové brýle sundat!

Bývalý šéf TOP 09 Jiří Pospíšil‏ na stejné sociální síti upozornil na to, že po šesti letech ve vládě Babiš stále naříká nad tím, co vše v Česku chybí. "Nepřizná při tom občanům, že nejenom (ne)výstavba dálnic potvrzuje, že jeho sliby zůstávají jen v podobě vzdušných zámků. Takhle se nedá řídit ani firma ani stát," dodal.

Představu, kterou Babiš v projevu zmínil, že by jako Harry Potter proměnil kouzelnou hůlkou ve skutečnost vládní investiční plán a Česko by se okamžitě stalo druhým Švýcarskem, komentuje na Twitteru předseda hnutí STAN Vít Rakušan‏. "To se mu ale těžko splní. Jeho by Moudrý klobouk bez mrknutí oka poslal do Zmijozelu," uvedl k Babišově vizi s odkazem na sérii knih o kouzelnickém učni.