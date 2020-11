Vystrčil je v karanténě, s Babišem bude jednat on-line

Vystrčil se má ve středu setkat s premiérem Andrejem Babišem, který by s ním rád probral postoj Senátu k daňovému balíčku. Podle Vystrčila schůzka proběhne formou videokonference. Schůzky by se měla účastnit i ministryně financí Alena Schillerová.

Senát bude jednat o daňovém balíčku v prosinci. Babiš by rád, aby horní komora návrh Sněmovně vrátila a vyškrtla z něj zvýšení daňové slevy na poplatníka, kterou Sněmovna minulý týden odhlasovala spolu se zrušením superhrubé mzdy a snížením daně z příjmů na 15 procent.

Podle Babiše je potřeba návrh „opravit”. K tomu Sněmovna potřebuje, aby Senát návrh změnil a vrátil zpět do Sněmovny. Pokud by zákon senátoři schválili a podepsal by ho prezident, budou mít lidé více peněz z výplaty nejen díky snížení daně z příjmů, ale i díky zvýšení slevy na poplatníka.