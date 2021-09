Vystoupil jsem z tramvaje a začal lovit stanice, vzpomíná na „dvojčata” Grygar

Jedenáctého září byl den, kdy jsme v našem prvním bytě spolu s manželem, tehdy jako studenti VŠ, pořádali oslavu, že jsme spolu začali bydlet a vylétli z hnízda od rodičů. Já jsem se při chystání koukala na televizi a najednou jsem viděla hořící „dvojčata“ a hlavou mi blesklo, co to je za další katastrofický film. Až po chvíli jsem zjistila, že to je živě z New Yorku a hned jsem přepínala na CNN. Kamarádi přišli, ale žádná oslava to nebyla, všichni jsme probírali, jestli bude válka a ropná krize.