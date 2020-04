Výrobky českých farmářů jdou na dračku on-line

„Každý týden teď prodáme na Scuku jeden a půl tuny rajčat, je to víc, než obvykle dodávám do internetového obchodu rohlik.cz, který jídlo rozváží až ke klientům,“ řekl Právu Adam Havlíček z firmy Čerstvě utrženo.

„Část našich dodavatelů posílala zboží i do restaurací, které teď nejsou v provozu nebo jen omezeně. Snažíme se podporovat lokální produkci,“ shrnul Demuth.

„Když byl vyhlášen nouzový stav, tak tržby první čtyři dny vyletěly nahoru, byl to extrém. Pak se to ale pomalu vrátilo, ve všední dny je to ale stále lepší než běžně,“ řekl Právu majitel farmářské prodejny na hlavním tahu mezi Lovosicemi a Mostem v Želkovicích na Lounsku. Podle Johanovského jsou ale nyní zase slabší prodeje o víkendech.