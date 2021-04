Vyhoštěná česká diplomatka žila v Rusku pět let, na odchod měla 24 hodin

Dozvěděli jsme se to všichni najednou zhruba v deset v neděli večer, takže jsme plně využili tu lhůtu 24 hodin. Museli jsme řešit hlavně logistické věci, balení, uzavírání účtů a podobně. Ti, co věděli, že mohou zůstat, byli enormně nápomocní, aby se vše stihlo. Všichni zafungovali jako tým. Ta krátká lhůta byla z mého pohledu vlastně lepší, protože 48 hodin bychom se tam spíš už trápili.

Čím dál Česko zajde, tím víc ho to bude bolet, hrozí Rusko Evropa

Ne všichni se mají kam vrátit. Sama teď bydlím u rodičů, ale to je samozřejmě dočasné řešení. (Pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček slíbil, že resort vyhoštěným poskytne servis, zázemí a v případě nutnosti i ubytování – pozn. red.)

Je to pro mě těžké, protože jsem v té práci viděla smysl. Rusko jsem procestovala a poznala ho jinak než řada lidí. Takže je to pro mě citová záležitost, že se teď do té země zřejmě minimálně na nějaký čas nebudu moci vrátit.