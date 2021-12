Vyhláška o povinném očkování vyjde již příští týden

Povinné očkování by se mělo vztahovat na osoby starší 60 let, na policisty, vojáky a další ozbrojené složky, dále pak na hasiče a zdravotníky či zaměstnance v sociální péči. Nově by v ní měli být uvedeni i medici, uvedl v pátek ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) s tím, že vyhláška by měla vyjít příští týden.