Pandemii zaplatí hlavně bohatí a zavedeme kratší pracovní týden, slibuje voličům ČSSD

„Prvořadým cílem programu ČSSD je, aby náklady pandemie zase nezaplatila jen střední třída, zaměstnanci a lidé s nižšími příjmy,“ uvedl úterý předseda ČSSD Jan Hamáček.

Dosáhnout toho chtějí sociální demokraté například zdaněním majetků nad 100 milionů korun, kdy sazba daně bude činit jedno procento. Zrušit chtějí také daňové výjimky pro velké firmy.

Zavést chtějí dále bankovní daň či progresivní zdaněním příjmů fyzických osob. Do rozpočtu chtějí přilít peníze také dědickou daní u velkých majetků. „Nulovou sazbu dědické daně zachováme v přímé linii u majetků do 50 milionů korun,” stojí také v programu.

Desatero

Náklady covidové pandemie rozdělíme spravedlivě: zaplatit tentokrát musí především ti, kdo na to mají, miliardáře nevyjímaje

Za stejnou práci stejnou odměnu, platy musí růst!

Práce v Česku musí být cesta ke spokojenému životu!

Nikdy nedovolíme privatizaci českého zdravotnictví

Spravedlivé důchody pro zodpovědné lidi, to je vaše právo!

Vlastní bydlení nesmí být nedosažitelný sen. Vybereme víc peněz od bohatých. Budeme je investovat, ne rozdávat. Zvýšíme platy v sociálních službách. Založení rodiny má být radost, ne stres. Školství musí být bezplatné Ochráníme zájmy České republiky i její zdroje

Mezi priority ČSSD patří i zkrácení pracovní doby. Nejpozději od roku 2025 by měla týdně činit 35 hodin, a to bez krácení mzdy. V roce 2030 by měl být již ale pouze čtyřdenní pracovní týden.

Volno za státní svátek o víkendu

Zavést chce strana i to, že by zaměstnanci dostali náhradní volno, pokud by některý ze státních svátků připadl na víkendový den. „Lidé by si to mohli vyčerpat následující pracovní den,“ přiblížila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Sociální demokraté prosazují také růst minimální mzdy, v roce 2022 by to mělo být 18 tisíc a o rok později 20 tisíc. Na trhu práce by se podle strany měla také zvýšit ochrana lidí starších 50 let. „Nezaměstnanost sice klesá, stále jsou ale lidé starší 50 let na trhu diskriminováni,“ upozornila Maláčová.

Sociální demokracie se také staví proti privatizaci veřejných služeb, plánuje zvýšit tarifní platy zdravotníků o 50 procent a navyšovat odměny v sociálních službách tak, aby odpovídaly těm ve zdravotnictví a školství. Strana se zavazuje i k tomu, že nezvýší věk pro odchod do důchodu nad 65 let.

Tématem sociální demokracie je dlouhodobě také bydlení. Prostřednictvím předpisu o veřejně prospěšných bytových společnostech chce ČSSD zlevnit výstavbu bytů. Zavést chce spolu s tím i pokuty za dlouhodobě neobsazené byty, regulovat chce Airbnb.