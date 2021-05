Všechny ty nesmysly slouží jen Rusku, řekl Hamáček

„Před pár dny v hlavních zprávách v Rusku byla moje citace z Otázek Václava Moravce, kde jsem řekl, že víme, že to Rusové udělali, že oni vědí, že my víme, že to udělali, a jediné, co oni nevědí, je, co na ně máme. Já jsem byl v Rusku za jestřába, byl jsem tam portrétován skoro jako americký agent a teď po tom článku Janka Kroupy, který nepřináší žádné citace, jsem tam jako velezrádce, kterého soudí vlastní národ,” řekl Hamáček.