Vrchnímu soudu došla trpělivost, případ Opencard a pražských radních dostane nový soudce

Případ se týká kontraktů s tehdejším vlastníkem práv k zamýšlené multifunkční kartě Opencard , firmou Haguess. Pražští radní je v dubnu 2012 jednomyslně schválili poté, co jim je doporučila hodnoticí komise. Podle státního zástupce tím Haguess neoprávněně zvýhodnili. Obžalovaní vinu odmítají. Poukazují na to, že projekt Opencard byl dlouhodobým problémem z éry primátora Pavla Béma ( ODS ) a že kvůli dříve uzavřeným licenčním smlouvám nemohli postupovat jinak.

Vrchní soud v usnesení vyjádřil obavu, že Sotolářův senát by jeho pokyny – například ohledně nápravy nesprávné protokolace svědeckých výpovědí – nerespektoval ani při třetím projednání věci. Připustil, že výměna senátu je výjimečným postupem, protože prolamuje ústavní zásadu, podle níž nesmí být nikdo odňat svému zákonnému soudci. V dané věci se ale podle odvolacího soudu nedalo postupovat jinak.

Se čtveřicí obžalovaných byl v roce 2016 Sotolářem nepravomocně odsouzen i další bývalý pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS), a to k podmínce v délce 2,5 roku. V mezičase se však dostal do Sněmovny, aniž by justice stačila projednat jeho odvolání. Svobodovo trestní řízení bude moci pokračovat teprve tehdy, až mu vyprší poslanecký mandát.