Vrbětický areál má i dnes jen minimální ostrahu

V areálu v roce 2014 vybuchly dva sklady s municí, podle českých bezpečnostních složek byli do exploze zapojeni agenti ruské tajné služby.

Areál o rozloze 346 hektarů je obehnaný klasickým plotem a takzvaným žiletkovým plotem. Na mnoha místech jsou však ploty poškozené a lze se tak přes ně bez potíží do areálu dostat.

Právě VLS by měly v budoucnu na základě rozhodnutí vlády všechny pozemky v areálu získat. Zatím se jim to povedlo ze dvou třetin. Na převážně lesních pozemcích již hospodaří. „O budoucím vy­užití areálu se aktuálně jedná. Právě od rozhodnutí o budoucím využití areálu se budou odvíjet také investice do technického zabezpečení areálu i intenzity jeho ostrahy. Definitivní rozhodnutí se však bude dát učinit až ve chvíli, kdy se povede scelit všechny pozemky,“ uvedl Vala.