Volby by vyhrálo ANO, drží si stabilní náskok

Vítězem voleb by se v prosinci podle modelu CVVM stalo hnutí ANO se ziskem 29,5 procenta před Piráty se ziskem 14 procent a ODS, která by dostala 12,5 procenta hlasů. Sociální demokraté by dostali 10, komunisté osm a lidovci 6,5 procenta. Do Sněmovny by pronikla i SPD, která by dostala 5,5 procenta hlasů.