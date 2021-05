Vojtěch prověří zavírání restaurací. Podle soudu je nezákonné

„Na to opatření se podívám. Řeknu otevřeně, že pokud jsou opatření rušena s poukazem na to, že jsou nedostatečně zdůvodněna, tak by se to mělo změnit a budu to chtít řešit,“ uvedl ve středu Vojtěch při svém uvedení do úřadu.

„Budu dělat vše pro to, aby zrušených opatření bylo minimum. Není dobrou vizitkou ministerstva, pokud mu Nejvyšší správní soud opatření opakovaně ruší. Budu o tom mluvit i s náměstkem pro legislativu,“ řekl Vojtěch. Loni na začátku pandemie však soudy rušily i opatření, která ministerstvo vydávalo i pod jeho vedením.

Nejvyšší správní soud konstatoval, že plošné uzavření provozu ve vnitřních prostorech restaurací nemá oporu ani v pandemickém zákoně, ani v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Ministerstvo podle výroku soudu „zakázalo činnost provozoven stravovacích služeb (a kasin a heren), přestože podle pandemického zákona může činnost provozoven pouze omezovat, nadto provozovny stravovacích služeb (a kasina a herny) podle pandemického zákona nemůže ani omezit,“ stojí ve verdiktu. Omezení činnosti stravovacích služeb soud prohlásil za „zjevně nezákonné“.

Jako právo první noci, míní expert

Znamená to, že restaurace, které podle vládního plánu mají otevřít až 14. června, mohou otevřít už nyní. Myslí si to i pirátský expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál. „Pravomoc ministerstva zdravotnictví vydávat opatření, která zasahují do provozu restaurací, se odvozuje od pandemického zákona. Jeho obsah vykládá Nejvyšší správní soud. Pokud NSS řekl, že úplně zavřít restaurace nelze, jen omezit, ale ne tak, jak to ministerstvo dělá, musí to ministerstvo respektovat,“ řekl Právu Dostál.

„Pokud přesto vydá opatření, které to zakazuje, tak je to zcela totožné, jako kdyby zavedlo například právo první noci. Jedná se o akt, který nemá oporu v zákoně, nepřísluší mu právní ochrana a nelze za to nikoho pokutovat,“ upřesnil právník. „Restauratéři, kteří se rozhodnou toto opatření nerespektovat, uspějí v jakémkoli správním řízení o uložené pokutě. Policisté to nemohou stíhat,“ doplnil.