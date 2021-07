Vojtěch: Když bude hůř, testy ve školách a firmách zůstanou

Od 1. září už pojišťovny nebudou hradit testy na covid. Je hlavní motivace tohoto kroku donutit nerozhodné lidi k očkování?

Donutit bych neřekl, chceme je ale samozřejmě motivovat k tomu, aby se nechali naočkovat. Pro zdravotní pojišťovny i systém veřejného zdravotního pojištění je masivní hrazení testů skutečně poměrně náročné.

Pokud hygiena nařídí plošné testování, hrazené to bude

Nikde není nastaveno, že stát má hradit veškeré testy. Stát má platit indikované a epidemiologické testy, ne ty, které jsou určeny k sociálnímu životu.

To nemá být stabilní úhrada z veřejného zdravotního pojištění. Jasně jsem řekl, že se to nebude týkat těch, kteří se z objektivních důvodů nemohou nechat naočkovat, tedy těch, kteří mají například zdravotní komplikace, například poruchy srážlivosti krve. Pak se to nebude týkat dětí mladších dvanácti let, pro které žádná vakcína není.

A co děti starší dvanácti let, z nichž se většina zřejmě očkovat nenechá?

V tuto chvíli předpokládáme, že by se povinnost hrazení testů měla vztahovat i na ně.

Rada vlády pro zdravotní rizika jasně konstatovala, že toto je správná cesta. Ve chvíli, kdy všichni lidé, kteří mají možnost se nechat naočkovat, už očkováni budou, už bychom neměli takto masivně testování hradit.

Byla to alternativa v době, kdy očkování nebylo všem dostupné, tato situace se určitě koncem léta změní. Proto také zkracujeme interval mezi dvěma dávkami na 21 dní, aby do podzimu byl naočkovaný skutečně každý, kdo o to stojí.

Pokud se někdo dobrovolně rozhodne, že se nenaočkuje, což je samozřejmě jeho právo, tak mu budeme hradit testy, pokud by tam byla indikace lékaře nebo krajské hygienické stanice. Ale hradit mu dlouhodobě z veřejného zdravotního pojištění testy, aby mohl cestovat do zahraničí, to není ani principiálně správně.

Bude si muset testy platit i ten, kdo se nechat očkovat chce, ale v září bude mít teprve po první dávce?

To bychom museli případně ještě řešit. Pokud bude někdo roz­očkovaný, je možné, že by si testy platit nemusel. Důležitý je ale všeobecný signál. Je tu hrazené očkování, které je pro systém veřejného zdravotního pojištění mnohem efektivnější. Je to jednorázová úhrada.

Dlouhodobě testovat kvůli cestování je nadstandard

Dlouhodobě testovat kvůli cestování je nadstandard a mělo by se to řešit v kontextu současné doby, kdy tu máme stále lidi, co na očkování čekají. To ale na konci léta určitě takhle nebude.

Opozice kritizuje například i to, že se v září přestane testovat, přitom ale může přijít další vlna covidu.

Počítáme s plošným testováním školáků na začátku září, které bude samozřejmě plně hrazeno. Pokud by se ale epidemiologická situace zhoršila, tak se počítá s tím, že by se s plošným testováním ve školách pokračovalo, stejně jako ve firmách. To je ale jiný případ. Pokud hygiena nařídí, že se plošně musí testovat ve školách a firmách, hrazené to bude.