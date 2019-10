Vnitro: Policistům zbroják zdarma

„Předkládáme to po dohodě s odbory jako benefit pro příslušníky Policie ČR. Jde o návrh ministerstva vnitra. Pokud by něco takového bylo zajímavé i pro ostatní bezpečnostní sbory, předpokládám, že příslušné resorty uplatní námitky. Osobně bych se tomu nebránil,“ řekl Právu ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Novela, která je nyní v meziresortním řízení, se výslovně zmiňuje jen o příslušnících státní policie. Jenže oprávnění zacházet se střelnými zbraněmi mají i příslušníci jiných bezpečnostních sborů, kam patří i celníci či zpravodajci. Podobný benefit by se netýkal ani vojáků.

„Novelu nyní posuzujeme v rámci meziresortního připomínkového řízení. Předpokládáme ale, že budeme navrhovat rozšíření této výjimky i o příslušníky jiných složek,“ řekl Právu mluvčí obrany Jan Pejšek.

Návrh vnitra má podporu i šéfky sněmovního bezpečnostního výboru Jany Černochové (ODS). Podle ní by odpuštění správního poplatku bylo dobrým benefitem pro příslušníky všech bezpečnostních i ozbrojených sborů.

„Možnost mít odpuštěný poplatek by mohla mnohé motivovat ve zdokonalování jejich dovedností i s osobní zbraní v jejich volnu. Byl by to vstřícný krok pro ty, kteří mají primárně zajišťovat naši bezpečnost a obranu,“ řekla Právu Černochová.

Strážníků by se novela netýkala

Změna by nedopadla na městské strážníky, kteří nemají služební, ale zaměstnanecký poměr. Kvůli tomu jsou nuceni udělat si zbrojní průkaz stejně jako například členové bezpečnostních agentur. Jediný rozdíl je, že zbraň mohou nosit viditelně.

Policisté či vojáci musí splnit vlastní zkoušky, ale zbrojní průkaz k používání služební zbraně nepotřebují. Pokud si ale chtějí pořídit vlastní zbraň, tak k tomu zbrojní průkaz již potřebují.

Ačkoli třítisícový správní poplatek může na první pohled vypadat jako citelné zdražení, ve skutečnosti si žadatelé v průměru připlatí zhruba dvě stovky proti současnosti. Nový poplatek bude zahrnovat odměnu pro zkušebního komisaře, poplatek za jednotlivé skupiny a další správní úkony, které se dnes platí odděleně.

Novela zákona o zbraních také počítá se zrušením pěti různých skupin zbrojního průkazu, které by nahradila dvě zbrojní oprávnění: obecné a rozšířené. Obecné bude pro občany starší 18 let a bude určeno např. pro sportovní střelbu, myslivce či sběratelskou činnost (dnešní skupiny A, B, C).