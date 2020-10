Vnitro chce do zákona dostat pasáž, která umožní v případě krize utajovat informace

Ministerstvo vnitra vložilo do novely zákona o krizovém řízení návrh nového paragrafu, který by umožnil nezveřejňovat informace, „jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit účinnost krizových opatření”. Lidé by takové infromace nedostali, ani kdyby o ně požádali na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.