Vlci útočí častěji, aby uživili mláďata

S tím, že by ovce nebyly dobře zajištěné, ale nesouhlasí farmář Jiří Pivec z Bukovce. „Vlci se učí, a jsou čím dál lepší. Naučili se překonávat nadstandardní ohrady, které by měly být zcela bezpečné,“ upozornil muž, který už přišel o 13 ovcí. Řekl také, že vlci nejsou plaší.

„Zatím nikdy nebyli tak blízko obytných ploch, neřádili tak jako teď, a to doslova a do písmene. Dostali se i do centra obcí, obytných částí, a to už musíme řešit,“ poukázala starostka Bukovce Monika Czepczorová (PRO BUKOVEC).