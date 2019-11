Vlaky na Vysočině čeká revoluce

S těmi notně zahýbala také změna trasy rychlíku mířícího přes Jihlavu do Českých Budějovic, o níž rozhodlo ministerstvo dopravy. Důsledky mj. výrazně zlepší vlakovou dopravu směrem na Telč, Dačice a Slavonice. Významných novinek se dočkají také cestující od Havlíčkova Brodu na severozápad, tedy přes Světlou nad Sázavou. Lidé mířící do Ledče už nebudou muset přestupovat. Lepší spojení získají i některé úseky tratě z Jihlavy přes Třebíč do Brna, podstatně více spojů bude jezdit od Žďáru nad Sázavou do Nového Města na Moravě.