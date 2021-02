Pandemický zákon bude možná už příští týden, opozice se dohoda s vládou

Koalice Spolu, do které kromě občanských demokratů patří též lidovci a TOP 09, ve čtvrtek zároveň navrhne na jednání Sněmovny, aby nouzový stav skončil se začátkem účinnosti pandemického zákona. Zatím pro to koalice nehledala shodu s dalšími subjekty.

Nouzový stav do konce února má vydržet i podle Pirátů a hnutí STAN. „Respektujeme, že nouzový stav tu bude do konce února, ale ani o den více,” řekl šéf STAN Vít Rakušan před jednáním dolní komory.

"Předpokládáme, že pokud všechno půjde dobře, tak pandemický zákon by mohl být účinný někdy příští pátek, to znamená, že by vyšel ve Sbírce zákonů. Aktuálně stav nouze platí do 28. února.“