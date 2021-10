Vláda probere opatření proti covidu

Za pondělí přibylo nejvíce nakažených od dubna, a to 2521 nových případů. Oproti minulému pondělí je to skokový nárůst o přibližně 1200 pozitivních. Šíření onemocnění covid-19 tak prudce zrychlilo a epidemie se již nevyvíjí podle realistického scénáře jako doposud, ale podle rizikového.

Jaká opatření by mohla přijít při případném zpřísnění není jasné. Žádný plán ani systém, jako byl například v minulosti PES nebo šestice balíčků, kdy na jednolivé úrovně odrážející určité hodnoty byly navázány skupiny opatření, není doposud znám. Hrozí tak opět to, co již veřejnost v minulosti v rámci epidemie několikrát zažila, tedy že se lidé o zaváděných restrikcích nedozvědí dostatečně včas a zkomplikuje jim to život.