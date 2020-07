Vláda opět jedná o koronaviru. Čekáme na tiskovou konferenci

Tématem schůze byla i chytrá karanténa, na jejíž adresu směřuje velké množství kritiky. Jejím řízením by tak mohla být místo ministerstva zdravotnictví pověřena rada, v jejímž čele by stál premiér. To, že projekt nefunguje, přiznal v neděli i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).