Vláda neví, co má dělat. Musíme zastavit čtvrtou vlnu, burcuje opozice

Na schůzce se řešila právě koronavirová opatření a možné zlepšení epidemiologické situace. „Dohodu nemáme, byla to debata o jednotlivých opatřeních, zodpovědnost ale musí být na vládě,“ zhodnotil jednání Rakušan. Kabinet by se měl podle nich pak zaměřit hlavně na snížení přenosu nákazy koronavirem na pracovištích.

„Vláda úplně neví, co má dělat, jak to má dělat. Je to špatná zpráva ve chvíli, kdy čísla ukazují, že čelíme mimořádně vážnému problému. My se ale budeme snažit pomoci vládě, abychom situaci zvládli,“ sdělil po schůzce s premiérem šéf občanských demokratů Petr Fiala.