Od 17. května otevřou zahrádky. Studenti středních škol ovšem stále nemohou do školy. Foto: Andreas Gebert, Reuters

Vláda hodila studenty přes palubu. Posedět na zahrádce můžou, do školy ne

Prioritou je, aby šli všichni žáci do škol od 17. května, prohlásil minulý týden premiér Andrej Babiš (ANO). Studenti středních škol ale do tříd nastoupí zřejmě až o týden později. Přednost před nimi dostaly zahrádky restaurací či venkovní kulturní akce. Ty by se mohly začít konat po neděli až pro 700 lidí.