Vláda chystá změny služebního zákona

Podle vládní koalice to má pomoci k odpolitizování státní správy, podle opozice je za tím snaha vlády umístit do funkcí vlastní lidi.

Novela služebního zákona, kterou mají Právo a Novinky.cz k dispozici, mj. počítá s tím, že náměstci ministrů či na Úřadu vlády by do budoucna měli být už pouze političtí, tedy vybraní vládními stranami.

Z dosavadních odborných náměstků, kteří mají zaručovat odbornou kontinuitu státní správy, se stanou vrchní ředitelé sekcí. Na rozdíl od současnosti se pak budou muset znovu ucházet o své místo každých pět let. Stejně jako další představení těchto nejvyšších českých úřadů, například ředitelé sekcí či odborů. Budou se do nich ovšem moci přihlásit opakovaně.

Změny na hlavních postech by podle materiálu mělo být možné provést do roka a půl od nabytí účinnosti. „Ministerstva jsou řízena politickým aparátem, který vzešel z voleb a který, jako takový, nese politickou odpovědnost. Tento politický aparát je představovaný ministry a jejich náměstky, není představovaný úředníky,“ píše se v materiálu.

„Očekávám, že se jim to moc líbit nebude. Ostatně tuším, že to vědí i ministři, a i proto chtějí tento návrh dát jako poslaneckou iniciativu, aby se vyhnuli posuzování legislativní radou vlády,“ dodala.

To, že by to mohlo jít právě touto cestou, potvrzují i dokumenty, jež má Právo k dispozici. Novelizace zákona podle Mračkové Vildumetzové není potřebná, návrh jde podle ní proti tomu, co EK od České republiky v době jeho přijímání chtěla.