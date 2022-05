Vizualizace první etapy oprav Barrandovského mostu a objízdné trasy

Kvůli minimalizaci dopadů na dopravu v metropoli budou stavební práce probíhat vždy pouze zhruba tři měsíce v roce. Na mostě budou po celou dobu rekonstrukce k dispozici v obou směrech dva průběžné jízdní pruhy a jeden odbočovací.

Objízdné trasy

Řidiči mířící ze Strakonické ulice na Barrandovský most budou primárně směřováni na Pražský okruh a odtud na ulici K Barrandovu, případně na okruh ve směru na D1 a odtud dále to metropole.

Vedle toho došlo k rozšíření sjezdové rampy z Barrandovského mostu do Modřanské ulice a částečně budou otevřeny doposud nevyužívané sjezdy z Pražského okruhu z, respektive do Libušské ulice. Zkapacitnění se dočkaly rovněž křižovatky u zbraslavského Mostu Závodu míru.

Další možností je nová vratná rampa u Lihovaru. Ve směru z Chuchle na Barrandovský most řidiči pojedou rovně pod Barrandovským mostem ke křižovatce u Lihovaru a těsně před ní se otočí po nové rampě zpátky do směru přes Vltavu a najedou na most v opačném směru.

Zavřená bude i polovina mostu směrem na Jižní spojku. Směrem ze Smíchova na spojku bude jeden jízdní pruh převeden do protisměru.

Objízdné trasy Foto: Mapy.cz

Jak cestovat MHD

Přes most přejíždějící autobusové linky 118, 170, 190, 196 a 197 budou v provozu v nezměněné podobě. Kvůli plynulejšímu příjezdu Praha prodloužila, resp. rozšířila vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy v ulicích Jeremenkova, Vrbova, Modřanská a Ke Krči.

Spoje linky 125 budou v pracovní dny od 6 do 20 hodin jezdit na zkrácené trase Háje–Sídliště Petrovice–Skalka a na úseku Jižní Město–Háje–Smíchovské nádraží dopravní podnik zavede náhradní spoj X125. Ve zbylých časech a o víkendech a státních svátcích bude linka v provozu v dosavadní podobě.

Pokud nastanou výraznější komplikace, doporučuje se využít tramvaj z Modřan a Braníka ve směru do centra města linkami 2, 3, 17 a 21, které dopravní podnik v pracovní dny od 6 do 19 hodin posílí. Navíc linka 21 zajistí přímé spojení až ke Smíchovskému nádraží, čímž vznikne přestupní vazba k regionálním železničním a autobusovým spojům v tomto terminálu.

Pro cestující z Novodvorské, Lhotky a Kamýku, kteří využívali autobusy a stanici Smíchovské nádraží k přestupu na metro, lze doporučit v případě mimořádností na Barrandovském mostě přestoupit na tramvaje 2, 3, 17 nebo 21 v Braníku v zastávce Přístaviště a do centra pokračovat tramvají a dále pak přestoupit na metro. Pro linku 17 je v pracovní dny připraveno prodloužení do zastávky Vozovna Kobylisy.

K hladšímu cestování přes řeku Vltavu má přispět mezi Dvorci a Lihovarem také přívoz P3. Plavidlo bude k mání v ranní špičce v 10minutových intervalech. Co se týče vlaků, od 16. května v pracovní dny bude posílen provoz v úseku Praha–Zbraslav–Braník. Intervaly se zkrátí - ráno a odpoledne z 30 na 15 minut, kolem poledne ze 60 na 30. Dostupnost posílených železničních spojů na Nádraží Zbraslav zajistí ráno i odpoledne v intervalu 10 minut autobus 165.

Jednotlivé etapy oprav

1. etapa

Jako první přijde na řadu oprava jižní poloviny mostu, což bude znamenat uzavření nájezdové rampy ve směru ze Strakonické. Opravovat se budou rovněž dva vnější jízdní pruhy ve směru od Smíchova. V každém směru bude zachován provoz třemi jízdními pruhy. Dopravní omezení v rámci první etapy skončí 2. září.

2. etapa

Další etapa by měla probíhat příští rok. Dopravní omezení začnou opět v květnu. Uzavřena a opravena bude nájezdová rampa z ulice K Barrandovu a jízdní pruhy ve směru od Smíchova.

3. a 4. etapa

Třetí etapa by podle plánů měla probíhat v roce 2024 a zaměří se na pravou část mostu, tedy směr na Smíchov. Rok na to by měla být opravena zbývající část mostu, tedy vnitřní část přivádějící vozidla na Smíchov.

Harmonogram je rozložený do čtyř stavebních sezón. Možná je prodleva o rok. Stavbaři totiž počítají pro objízdné trasy MHD s využitím Dvoreckého mostu, který spojí oblast Dvorců na pravém břehu Vltavy a Smíchova. Most by mohl být v ideální případě dokončen v roce 2024.

Etapy rekonstrukce Barrandovského mostu Foto: Mapy.cz

Barrandovský most je s ohledem na počet vozidel považován za nejvytíženější dopravní stavbu v zemi. Jeho stavba byla zahájena v roce 1978, kompletního zprovoznění se dočkal o deset let později coby Most Antonína Zápotockého. K přejmenování došlo v roce 1990.