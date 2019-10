Vítr nesnášejí lidé i psi, ti ani nechtějí ven

„V anketách, které jsem dělala ještě během studia biometeorologie, skončilo větrné počasí jednoznačně na posledním místě, ne mráz nebo déšť. Vůbec nejoblíbenější počasí lidí u nás jsou první dvě hodiny poté, co nasněží. To ticho, čisto a záře,“ prozradila Právu.

Vítr ovšem přináší i dobré. „Z našeho hlediska jsou to dobré rozptylové podmínky. Tak silný vítr rozfouká všechny městské i průmyslové nečistoty. Navíc dochází ke změně tlaku vzduchu. V pondělí to byl silný vzestup tlaku vzduchu, který je určitě lepší, než když dochází ke snižování tlaku, což většinou lidé nesou špatně,“ dodala Honsová.

„Může to být tak, že při větrném počasí jsou lidé úzkostnější. Nicméně když už se zabýváme vlivem větru na psychiku, jde o fóbie z bouřek nebo vichřic. Nastávají poté, co má člověk nějakou extrémně negativní zkušenost. Kupříkladu když někomu vichřice odnese střechu domu. Nedá se to úplně označit za post-traumatickou stresovou poruchu, ale jsou to takzvané anticipační úzkosti, kdy se člověk už předem obává, že se ocitne v nepříjemné situaci,“ řekl Právu Michal Hanzlovský, klinický psycholog a autor článků o vlivu počasí na lidskou psychiku.