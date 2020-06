Viroložka Soňa Peková: Letos do zahraničí nejezděte

Když řeknu slovo koronavirus, co to pro vás znamená?

Koronavirus je událostí asi v životě nás všech, kterou jsme předtím nezažili, a doufám, že na dlouho už nezažijeme. Považuji to skutečně za epizodu, a to vzhledem k tomu, jak se koronavirus chová. Mluvím z naší zkušenosti. Prošlo nám laboratoří pět tisíc lidí, které jsme od března vyšetřili. Na začátku jsme viděli, jak toho tady bylo hodně.

Vyšetřovali jsme především lidi „z ulice“, tedy ty, kteří nebyli indikovaní. Viděli jsme, že se nám tady pohybuje řada lidí s masivně infekčním virem. Vyšetřovali jsme rovněž pacienty z fakultních nemocnic, takže jsme viděli i ty, kteří nakonec bohužel nedopadli dobře.

Pozorovali jsme obě strany a ten virus se skutečně chová tak, že se zdá, že se ztratí a že ho tady mít nebudeme.

Rovněž vyšetřujeme zvířata, zdali nám tady nezůstaly rezervoáry, a nevidíme to nikde. Za poslední měsíc jsme nezachytili nikoho „z ulice“, kdo by byl pozitivní, rovněž to nepozorujeme u zvířat.

Takže doufám a vidím to tak, že to je jen epizoda, kterou jsme zažili a je za námi. A další vlny, ani druhou, ani třetí, nečekám kvůli tomu, že nebyla ani první. Vše jsme efektivně odchytli i díky tomu, že se k tomu perfektně postavil stát a rozšířil síť laboratoří v krátkém čase, takže jsme to dokázali vše prošetřit. Já jsem velmi optimistická pro budoucnost, věřím, že to byla epizoda, a velmi bych si přála, aby se tyto epizody už neopakovaly.

Soňa Peková, lékařka laboratoří Tilia. Foto: Petr Horník, Právo

Jak se vám osobně změnil život?

V laboratořích jsme trávili dvacet pět hodin denně. Teprve teď to polevuje, pořád ještě se na nás obracejí ti, kteří potřebují cestovat či se vrátit do zahraničí a potřebují potvrzení o bezinfekčnosti, protože to stát ještě nařizuje. Už je to ale lepší a doufám, že už se dostanu i na zahradu a s pejsky do lesa. Poslední tři měsíce byly skutečně pracovně náročné, ale bylo to užitečné.

Koronavirus vás doslova proslavil, jak jste vnímala enormní zájem médií?

Já jsem skutečně laboratorní myš a o žádnou slávu tohoto typu nestojím. Vlastně se to vše tak zvláštně sesulo, že jsem se stala jako kdyby tváří té koronavirové aktivity. Chtěla bych se skutečně zase vrátit ke své práci. Všem lidem hrozně moc děkuji za podporu a děkuji i za to, jak se dokázali disciplinovaně k tomu všemu postavit, kvůli nedostatku odběrových míst jsme je naučili, aby si dělali stěry sami a oni to všechno zvládli.

Měla jste i negativní ohlasy?

Negativní ohlasy se začínají objevovat až teď, kdy už je klid, ale už se to dostává do politické roviny. Už se v tom angažují i lidé, kteří se v tom původně odborně nijak neangažovali.

Ze svého pohledu ten vývoj kritizuji vzhledem k tomu, jak se virus chová. Je příliš heterogenní (nestejnorodý) na to, aby konvenční vakcína mohla být vyvinuta. Navíc to jsou léta vývoje, které za tím musí být, aby to bylo bezpečné. Hromada vakcín má nežádoucí efekty, takže je potřeba být velice opatrný, aby se lidem neposkytlo něco, co by je v konečném výsledku poškodilo.

Teď se začínají objevovat hlasy, že se pletu. Já už se do toho plést nechci, já už jsem svoji práci odvedla. Myslím, že jsem ji odvedla maximálně dobře, tak jak jsem mohla, a co se týče nějaké vakcíny, tak jestli jsou na to finance, tak ať si každý vyvíjí, co chce, ale poprosila bych je, aby to, co se potom nabídne lidem, bylo skutečně ověřeno, že je to bezpečné a funkční. Navíc se domnívám, že jestli ten virus vymizí, tak už nebude třeba ani vakcína.

Chystáte se na dovolenou do zahraničí?

Na dovolenou se letos ještě nechystám, protože máme dva psy, kočku a tam, kam bychom chtěli jet, je rozhodně s sebou brát nebudeme, a nechci je nechat tady samotné. Na druhou stranu si myslím, že ještě letos je i vhodné zůstat doma a moc bych i poprosila lidi v naší zemi, aby spíše podpořili tuzemský cestovní ruch, protože koronavirová opatření zasáhla spoustu oborů velice neblaze, od kultury přes turismus a podobně.

To, co považuji za rizikové, je, že sem může být importován virus z oblastí, kde ještě epidemiologická situace není vyřešená, takže do čertů a ďáblů až příští rok a letos by lidé mohli zůstat doma.

Takže byste nedoporučila ani Chorvatsko?